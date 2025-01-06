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鉅亨速報

營收速報 - 致茂(2360)12月營收22.89億元年增率高達30.8％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 18:15


致茂(2360-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣22.89億元，年增率30.8%，月增率17.5%。

今年1-12月累計營收為216.04億元，累計年增率15.68%。

最新價為363.5元，近5日股價下跌-9.91%，相關其他電子下跌-2.62%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1089 張
  • 外資買賣超：+4682 張
  • 投信買賣超：-3749 張
  • 自營商買賣超：+156 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 22.89億 31% 18%
24/11 19.48億 32% 8%
24/10 18.01億 0% 2%
24/9 17.69億 7% -15%
24/8 20.73億 11% 16%
24/7 17.90億 36% 1%

致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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