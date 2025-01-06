營收速報 - 致茂(2360)12月營收22.89億元年增率高達30.8％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 18:15
今年1-12月累計營收為216.04億元，累計年增率15.68%。
最新價為363.5元，近5日股價下跌-9.91%，相關其他電子下跌-2.62%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1089 張
- 外資買賣超：+4682 張
- 投信買賣超：-3749 張
- 自營商買賣超：+156 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|22.89億
|31%
|18%
|24/11
|19.48億
|32%
|8%
|24/10
|18.01億
|0%
|2%
|24/9
|17.69億
|7%
|-15%
|24/8
|20.73億
|11%
|16%
|24/7
|17.90億
|36%
|1%
致茂(2360-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為精密電子量測儀器。自動化量測系統。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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