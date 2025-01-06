search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 台燿(6274)12月營收20.19億元年增率高達40.77％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15


台燿(6274-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣20.19億元，年增率40.77%，月增率-10.71%。

今年1-12月累計營收為230.70億元，累計年增率44.17%。

最新價為177元，近5日股價上漲2.04%，相關電子零組件類指數下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3720 張
  • 外資買賣超：+206 張
  • 投信買賣超：-3879 張
  • 自營商買賣超：-47 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 20.19億 41% -11%
24/11 22.61億 44% 11%
24/10 20.30億 44% -11%
24/9 22.70億 51% 3%
24/8 22.12億 60% 3%
24/7 21.41億 65% 10%

台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收台燿

相關行情

台股首頁我要存股
台燿1771.14%
美元/台幣32.872-0.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
台燿

72%

勝率

#指標剛突破

偏強
台燿

72%

勝率

#波段上揚股

偏強
台燿

72%

勝率

#上升三紅K

偏強
台燿

72%

勝率

#極短線強勢

偏強
台燿

72%

勝率

延伸閱讀


Empty