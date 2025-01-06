營收速報 - 台燿(6274)12月營收20.19億元年增率高達40.77％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15
今年1-12月累計營收為230.70億元，累計年增率44.17%。
最新價為177元，近5日股價上漲2.04%，相關電子零組件類指數下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3720 張
- 外資買賣超：+206 張
- 投信買賣超：-3879 張
- 自營商買賣超：-47 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|20.19億
|41%
|-11%
|24/11
|22.61億
|44%
|11%
|24/10
|20.30億
|44%
|-11%
|24/9
|22.70億
|51%
|3%
|24/8
|22.12億
|60%
|3%
|24/7
|21.41億
|65%
|10%
台燿(6274-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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