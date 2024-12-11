三集瑞擴大伺服器產品線 布局CPU電源TLVR
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-11 16:30
電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 積極布局新品應用，除了 AI 伺服器內的電源模組電感外，也針對 CPU 電源開發一體成形式 TLVR 產品，車用電感也逐步邁入量產。
三集瑞 11 月營收 2.1 億元，月增 12%、年增 33%；累計前 11 月營收 20.39 億元，年增 40.3%，單月及累計營收均創歷史同期新高。公司說明，第四季為電子業傳統旺季，且不斷推進產品開發進度，為營收主要成長動能。
三集瑞 11 月產品營收比重來看，PC 類產品 58.7%、AI / 車用 / 伺服器 37.3%、其他 4%；前 11 月來看，PC 類產品 64%、AI / 車用 / 伺服器 31.5%、其他 4.5%，其中，AI 及車用電感比重創歷年新高。
產品佈局上，三集瑞表示，目前開發 AI 伺服器客制電源模塊電感，高度集成與高效能的電感產品，同時，因應英特爾 (Intel) 與超微 (AMD) 推出新的伺服器平台方案，也開發對應 CPU 電源系列一體成形式 TLVR 產品。
車規方面，三集瑞開發建置車規 6x6、8x8、10x10、15x15 尺寸系列高功率一體成型電感產品，電感感值與電流涵蓋範圍大，對應車用產品設計；此外，在 4 x 4、5 x 5、6 x 6 尺寸系列持續開發新客戶、新機種及送樣，帶動售價提升。
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