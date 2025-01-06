拜登擋日企收購美國鋼鐵公司 牛彈琴：美日吵起來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-06 09:40

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果然，美國和日本吵起來了。

這邊廂，美國總統拜登一鎚定音，日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel），萬萬不行！因為這危及美國國家安全。

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那邊廂，日本政府急了，日本經濟產業大臣武藤洋二痛批，拜登政府此舉「令人無法理解且令人遺憾」。

日本製鐵更是憤怒，稱拜登的決定「向任何考慮在美國進行重大投資的盟國公司發出了可怕的信號」。

美鋼成立於 1901 年，總部位於賓州匹茲堡市：美國鋼鐵之城。

以前國家的競爭，最重要的，就是鋼產量競爭。作為美國最大鋼鐵企業，美鋼的鋼材，曾廣泛用於美國的橋梁、建築、軍艦等等，為美國崛起立下了汗馬功勞。

看了一下數據，到 1920 年，美國粗鋼產量佔據全球產量的 60%-70%。美鋼一家，就吞下了 45% 的市場份額。

說起來，美鋼還是美國歷史上第一家市值達到 10 億美元的公司，可見當年的份量。

從某種程度上說，美鋼，跟美國三大汽車商通用、福特、克萊斯勒一樣，是美國工業的象徵，甚至比汽車三巨頭更重要。

但進入 21 世紀，美鋼隕落了，鋼鐵產量下降，企業虧損擴大，股價更是一落千丈。

如果美鋼沒有大動作，很可能的一個結果，就是破產倒閉。

美國畢竟是大市場，確實也有買家看中美鋼。另一家美國鋼鐵巨頭克利夫蘭 - 克里夫斯，先提出收購美鋼方案，報價 72 億美元。

但美鋼股東不答應，太便宜了。

結果，日本製鐵殺出，一把就報價 149 億美元，震驚了美鋼，也震驚了整個世界。

接下來會怎樣？以下是具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周日（5 日）提出的看法：

1、日本製鐵很受傷。

現在真是偷雞不成蝕把米，美鋼沒拿下，世界第三大鋼廠美夢破碎，最後，還要賠償支付美鋼 5.65 億美元分手費。憤怒的日本製鐵，揚言要告美國政府瞎搞。

2、日本政府很失落。

日本是美國最大的投資來源國，還是美國鐵桿小兄弟。這是公開打臉日本啊。日本經濟產業大臣武藤容治警告：「日美兩國經濟界，尤其是日本產業界，對未來日美間投資深感憂慮，日本政府別無選擇，只能嚴肅對待此事。」

3、日本民眾很憤怒。

外媒稱，許多日本人感到被美國「背叛」， 「日本是他們最忠實的盟友，美國政府卻在針對中國巨人的經濟戰中不區分日中兩國」，「我們怎麼能仍然相信他們的投資和軍事安全」。

4、美鋼股東很懊惱。