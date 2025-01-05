盤中速報 - Stargate Finance大漲11.93%，報0.53美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-05 17:35
Stargate Finance(STG)在過去 24 小時內漲幅超過11.93%，最新價格0.53美元，總成交量達0.53億美元，總市值1.08億美元，目前市值排名第 160 名。
近 1 日最高價：0.53美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：204,338,417。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.92%
- 近 1 月：+7.28%
- 近 3 月：+52.42%
- 近 6 月：+30.98%
- 今年以來：+22.91%
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