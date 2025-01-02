「少年股神」積極入市！台股2024開戶數創高 年增逾70萬人

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-02 11:46

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台股 2024 年全年飆漲 5104 點，創下史上最大漲點紀錄，根據證交所統計，截至 2024 年 12 月底，投資人總開戶數達到 1321.6 萬人，12 月增加 3.25 萬戶，全年累計增加 70.38 萬人，去年開戶數及累計戶數雙雙寫下歷年新高紀錄，隨著越來越多「少年股神」入市，年輕人開戶占比逐步提高。

台股 2024 年以 23035.1 點作收，全年累計大漲 5104.29 點、漲幅 28.47%，帶動市值長胖 17 兆 565 億元，總市值來到 73 兆 8986.67 億元。根據證交所最新統計資料，台股投資人開戶數為 1321.6 萬人，以此推算，2024 年平均每位股民獲利 129 萬元。

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觀察台股投資人開戶數年齡分布，61 歲以上仍占大宗，2024 年新增 23 萬 1663 人，開戶人數來到 380 萬 1985 人，占比 28.81%；51 至 60 歲占比略見下滑，開戶人數為 229 萬 7792 人。

值得注意的是，20 至 30 歲投入股市越來越積極，年增 12 萬 1256 人，來到 172.68 萬人，推升占比至 13.11%；0 至 19 歲成長也相當快速，年增 10 萬 9171 戶，占比來到 4.45%，顯示台股多頭行情，吸引許多「少年股神」入市。

另外，31 至 40 歲年增 10.1 萬戶、41 至 50 歲年增 9.2 萬戶、其他 (法人) 分類年增逾 6800 戶。