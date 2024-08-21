廣運看旺下半年業務成長 有利帶動全年轉盈 明年半導體業務爆發

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-21 11:31

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智慧系統整合廠廣運機械 (6125-TW) 今 (21) 日出席 Intelligent Asia 展，廣運 2024 年下半年在自動化倉儲、智慧製造及 AI 整合、半導體業務的營運推進進度表示樂觀，法人估計，2024 年下半年廣運在總體營運可望轉盈，並帶動 2024 年全年獲利。

廣運執行長謝明凱今天指出，廣運的 AMR 無人搬運車、OHT 天車已接獲半導體後段廠訂單，兩項產品將在今年第四季陸續裝機，廣運在 2023 年喊出半導體元年後，在半導體領域陸續開花結果，估計今年在半導體領域營收將突破 1 億元大關。

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同時，廣運機械在傳統智慧製造及自動化倉儲業務上 ，目前在手訂單已達 60 億元，已認列 20 億元，預估集中在 2025 年上半年認列 。其中包括金額高達 23 億元的桃園中正機場二期航廈行李自動化輸送系統，今年第四季認列營收會更明顯。

在市場大力關注的在 AI 的發展上 ，謝明凱並強調，廣運是台廠中少數擁有液冷系統和水電、弱電及監控系統等多方面 AI 應用系統整合能力，與其他的散熱廠發展方向並不相同，並將配合爭取政府預定斥資 100 億元興建算力中心商機，廣運將可憑著陸續布建的實績，分食 AI 資料中心及伺服器布建商機，目前也有東南亞地區委託廣運對資料中心的整體設計。

同時，在業務規模預期將大幅度擴大之下，廣運的水冷散熱事業群將與子公司金運公司合併，朝上市櫃規畫，今年會完成前置作業。

廣運 2024 年上半年合併營收 13.77 億元，每股虧損 0.26 元，為目前受合併子公司營收大幅下修影響，但對下半年營運看好，半導體業務預計在 2025 年爆發。

今天開展的全台規模最大工業科技展 Intelligent Asia，包括 2024 台灣機器人與智慧自動化展及 2024 台北國際自動化工業大展。全場有 4500 個攤位及 1200 家廠商參加。出席廠商包括高明鐵 (4573-TW)、上銀 (2049-TW)、廣運等。

高明鐵出席 Intelligent Asia 展出。(鉅亨網記者張欽發攝)