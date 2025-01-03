劉揚偉：鴻海今年營收衝7兆 與輝達在高雄合作服務型人形機器人

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-03 19:00

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鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (3) 日出席「高雄智慧城市推動委員會年會」，會後受訪時指出，2024 年終會比往年還要好，今年集團營收會突破 7 兆元，未來在高雄也會跟輝達 (NVDIA) 合作服務型人形機器人。

談到智慧城市，劉揚偉表示，智慧城市除了高雄外，後續台北、基隆都有可能，App 的部分大概今年會看到；平台會下一波再打造，先要有非常吸引市民的 App、吸引足夠的市民之後，才會開放平台。

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劉揚偉進一步指出，一個整個軟體環境的平台，必須首先要有海量、大量的使用，再加上軟體開發平台，才會形成一個非常成功軟體平台，透過平台讓當地 App 的 Player 可以在這個平台上面吸引用戶，進而分潤給平台。