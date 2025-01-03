蛇年薪情好！96%企業發年終平均1.39個月創13年新高 前3名：金融、科技及物流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-03 18:12

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長榮海運今年宣佈將發 20 個月年終，令人羨慕。根據 1111 人力銀行的調查，今年有 96% 的企業願意發放年終獎金，較去年提升 10%。企業平均年終獎金從去年的 1.32 個月增加至 1.39 個月，創自 2011 年 1.41 個月以來的 13 年新高。兩項指標皆呈現上升趨勢，與主計處公布的第三季 GDP 年增 4.17% 相互呼應，2024 年則以工商業服務業（金融業）、資訊科技業和運輸物流業名列前三名。但不同職業類別的年終表現，存在顯著差異。

交叉分析來看，今年工商業服務業（金融業） 以平均發放 1.97 個月年終獎金成為最慷慨的產業。這一成果的背後，與 14 家上市金控截至 11 月合計獲利達 5,714 億元，年增 58.8%，創下歷年同期新高密切相關。

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資訊科技業則以 1.6 個月列居第二，台灣高科技產業登全球科技發展關鍵要角，目前 1111 人力銀行資料庫中有超過 14 萬筆科技業的工作機會數，是近年的高峰，顯示科技產業的人才需求日益擴大，為了搶人留才，除了有 7 成 6 的科技業今年有調薪計畫，優渥年終、績效 / 激勵獎金、分紅配股等策略，也能提升留才誘因。

至於運輸物流業今年以平均 1.5 個月的年終獎金位居第三。受惠於航運市場持續回溫，以指標海運龍頭長榮海運為例，就大手筆給出了 20 個月年終，拉高整體產業平均值。另一方面，2024 年隨著網路電商業績持續成長，全年增幅達 4.6%，帶動整體營收上升，也讓業者更願意與員工分享成果。

另外針對今年無法發放年終獎金的企業，調查顯示，有 24% 是因為今年獲利表現未如預期，而無法提供年終獎金；另有 12% 的企業表示，基於員工表現未達標準，選擇不發放相關獎勵。

探究發放年終獎金的意義，已不僅僅是對員工一年努力的肯定與感謝，更承載著企業希望員工「過個好年」的心意。根據調查，企業主發放年終獎金的主要原因中，慰勞員工辛勞的比例最高（56%），其次是基於慣例（44.5%）、特別獎勵表現優異的員工（41.4%），以及與員工共享利潤（20.1%）。此外，有 12.8% 的企業表示，年終獎金是留住核心人才或吸引新血的重要策略之一，充分顯示其在激勵與人才管理中的重要性。