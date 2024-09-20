麗升攜手台灣和暄開發漁電案場 估可挹注營收11億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-20 10:38

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麗升能源 (8087-TW) 今 (19) 日宣布與台灣和暄綠能集團 HEXA Renewables 達成合作協議，攜手共同開發漁電共生案場。此案場將由麗升負責開發及承攬部分 EPC 工程，待專案建置完成，預計可挹注麗升約 11 億元營收，每年將產出 26,046 MWh 的綠色電力，為 HEXA 帶來約 28 億元的綠電收益。

麗升表示，太陽能電廠投資營運期間至少 20 年，目前政府政策鼓勵一地多用，建置漁電或農電雙贏的電廠。但台灣養殖漁業與農村都面臨人力老化，人才流失及經驗傳承的問題，必須透過綠電產業的大量資金，在農漁為本綠電加值的前提下，幫助農漁業者進行產業升級轉型，進而吸引青農返鄉推動地方創生及產銷合作。

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麗升採取雙管齊下策略，一方面出資建置室內魚塭，並與產學界合作，透過導入智慧化養殖設備與技術，讓養殖戶世代傳承得以無縫接軌，另方面透過模組化建置，複製成功經驗推廣到各地方案場，達到養殖漁業升級，大幅提高農漁民收益的目的，讓年輕人可以留在故鄉，漁村得以重生，實現能源、產業、環境以及人才永續的目標。

麗升指出，公司「養殖為本、綠能加值」策略符合中央與地方政府政策，也獲得 HEXA 支持，成為雙方合作的契機。目前麗升除與壽險公司合資的麗崴風光能源公司擁有已完工發電的 28.8MW 陸域風電及台南七股 77.5MW 地面太陽能案場外，另有興建中即將倂聯掛錶的室內漁電案，此案完工後將成為台南地區規模數一數二的大型室內漁電案。

麗升也還有數個中大型漁電案，並規劃三個農業溫室案場，延攬資深農技專家及轉投資專研自動化環控及飼料生技的青年團隊，分別在桃園和屏東高雄地區建造高規格的光電溫室示範農場，種植羽衣甘藍、香莢蘭 (即香草)，以及無毒檸檬等具有高附加價值的高級農作物，未來可望遍地開花，與農漁民共榮，與高科技生技、環控等新創事業合作，共創豐碩成果。