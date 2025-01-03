富果30萬用戶下單新合作券商揭曉 是元富證券

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-03 10:00

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新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (3) 日宣布，攜手富果搶攻年輕客群，於 1 月推出委託富果開發的「活躍新手 API 平台」，並開始進行下一階段合作項目開發。

富果過往長年與玉山證券合作，去年停止後，富果會員群關注後續動向，元富證今日表示，去年即與富果洽談多項策盟合作，第一階段借重富果深耕年輕客群的經驗與系統建置專業，於 1 月推出委託富果開發的「活躍新手 API 平台」。

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而雙方透過本次在技術和用戶需求上密切交流，建立良好的合作默契，已著手進行下一階段合作項目開發，元富證樂觀期待，導入 30 萬富果會員後的下單需求。

元富證積極開拓數位投資工具與平台，看好在 AI 科技浪潮下，年輕世代更善用 AI 工具輔助下撰寫程式碼，使 API 程式交易的門檻大幅降低。

據證交所最新統計，至 2024 年 10 月整體市場 API 交易量高達 636 億元，相較 2023 年的 506 億元，大幅增加 130 億元，成長率達 26%。

為使投資人在驗證策略時更貼合市場現況，元富過去領先同業提供即時行情撮合模擬交易平台，而此次推出的「活躍新手 API 平台」，著重年輕世代所需要的多項特色功能。