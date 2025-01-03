彭博：今年全球成長平穩 通膨、川普貿易政策與內部政治風險為三大挑戰

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-03 11:22

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針對 2025 年宏觀經濟基本形勢的預測近來成為市場焦點，《彭博資訊》近期發佈對全球及主要經濟體的經濟前景分析和預測，預估全球經濟整體成長平穩缺乏亮點，各國面臨的主要挑戰包括通膨、貿易政策不確定性及內部政治風險，各國央行料將繼續調整貨幣政策來予以應對。

展望全球，《彭博資訊》指出，2024 年全球經濟韌性超過預期，今年成長平穩但缺乏亮點，風險偏向下行。2024 年實質 GDP 成長率為 3.1%，與 2023 年持平，今年全球料將成長 3.1%，與去年持平，先進經濟體也將成長 1.6%，跟過去兩年大致持平，新興市場在 2024 年和 2025 年則分別將成長 4.3%，不如 2023 年的 4.6%。

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美國在川普政策下的經濟和通膨可能會略高於基準情景，部分係因選舉不確定性消除，企業對放鬆監管和延長 2017 年《減稅與就業法案》預期，今年上半年美國經濟成長率將平均為 1.8%，接近潛在水準。

在大西洋彼岸的歐洲，今年經濟料將成長 0.9%，低於此前預測的 1.3%，主要因為德國即將舉行的大選、法國政治不穩及美國政策不確定性。英國今年經濟則料將成長 1.3%，較 2024 年略有加速，法國成長率則為 0.7%，低於選前 0.5% 預估值，德國經濟今年也將略有成長，增長率為 0.4%，明年則成長 0.7%，因薪資上漲、通膨下降和家庭消費增加。

至於亞洲國家，今年印度經濟成長將反彈至 7.6%，但 2025 財年範圍內的經濟成長率則從前一年度的 8.2% 下滑至 6.3%。

通膨方面，《彭博資訊》認為全球壓力將逐漸緩解，但各國情況不一，今年全球消費者物價指出 (CPI) 將從 2023 年第四季 6% 降至 3.4%，已開發國家今年底通膨率約 2.2%，低於去年底的 2.4% 和 2023 年底的 3.1%，新興國家情況則較複雜，阿根廷和土耳其通膨率雖走降，但仍遠高於舒適區。

受能源基期效應影響，歐元區通膨率到今年年中有望遠低於歐洲央行 (ECB) 目標，英國今年通膨率則預計為 2.5%，保持在英國央行 (BoE) 目標之上。