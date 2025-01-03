Alphabet今年不樂觀！分析師：壟斷懲罰會很嚴厲 現行估值已合理

鉅亨網編譯許家華 2025-01-03 11:10

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Alphabet (GOOGL-US) 2024 年股價表現強勁，但 2025 年看起來不那麼樂觀。

Citizen JMP 證券分析師 Andrew Boone 周四 (2 日) 將 Alphabet (GOOGL-US) 股票評級自「跑贏大盤」下調至「符合市場表現」，相當於「中性」，主張 Alphabet 股價高漲後已讓投資者縮手並將處於觀望狀態，因為谷歌反壟斷訴訟吞敗後，市場還在等待該公司如何處理的消息。

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美國法院去年裁定，谷歌在一般搜尋服務和文字廣告領域擁有壟斷地位，儘管如此，法院尚未就潛在的補救措施或如何解決爭議作出決定，且今年 3 月或 4 月預計進行審理，8 月作出判決。

美國司法部提議谷歌應出售 Chrome 瀏覽器，谷歌上個月提出了自家補救措施。根據該提案，各企業可以在不同平台上選擇多個預設搜尋引擎，且每 12 個月至少可以更改一次預設提供者，但谷歌仍可付費讓其搜尋引擎設於首要位置。

Boone 認為該案將成為投資者未來一年的主要關注焦點，從而縮限該股多重擴張。雖然谷歌可能會上訴，且該判決也需要數年才能執行，但 Boone 預計「懲罰將會很嚴厲」。

谷歌拒絕回應問題。

Alphabet 現行交易價為預估本益比 21.07，去年反壟斷裁定出爐前，本益比接近 24。該股 5 年平均本益比為 21.1。

「在 2024 年股價上漲 37% 後，我們很樂意採取觀望態度。」Boone 說。他認為需要更清楚該訴訟的司法進展，才能對該股持正面看法，目前該股估值合理。Boone 已將 Citizen JMP 證券對該谷的目標價撤回。