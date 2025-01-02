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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泓德能源(6873-TW)EPS預估下修至9.7元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 22:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泓德能源(6873-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.93元下修至9.7元，其中最高估值11.2元，最低估值8.86元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.2(11.2)17.1520.86
最低值8.86(8.86)15.4519.26
平均值9.84(9.98)16.3519.98
中位數9.7(9.93)16.1919.83

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值10,390,00019,274,00022,519,000
最低值9,667,00014,521,00015,304,000
平均值10,029,67016,742,17020,000,330
中位數9,991,00016,274,00022,178,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.368.183.023.83
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,839,0095,060,3712,680,0102,298,059

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6873/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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