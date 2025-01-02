鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至6.62元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.51元上修至6.62元，其中最高估值7.22元，最低估值6.36元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.22(7.22)
|10.33
|12.13
|最低值
|6.36(6.12)
|7.39
|8.12
|平均值
|6.67(6.61)
|8.52
|10.36
|中位數
|6.62(6.51)
|8.27
|10.52
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|110,386,760
|130,996,230
|140,631,180
|最低值
|108,450,000
|115,650,000
|127,229,000
|平均值
|109,042,720
|119,395,310
|132,417,450
|中位數
|108,643,000
|117,571,960
|132,084,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國轉單的網通受惠股：啟碁
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調升至135元，幅度約3.85%
- 川普上任美中貿易 科技 關稅戰，台股2025操作主軸精選研究報告
- 啓碁出席CES 2025 展出AI技術高速網路解決方案
上一篇
下一篇