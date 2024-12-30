泓德能源強化地方連結 實踐多項SDGs永續發展目標

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-30 17:38

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能源供應商泓德能源 (6873-TW) 秉持「智慧綠能，隨手可得」的理念，透過創新技術與多元合作，實現綠色永續目標，同時深化地方連結，將企業使命延伸至偏鄉教育、環境保護與長者關懷，實踐 SDG 3(健康與福祉)、SDG 4(優質教育)、SDG 7(可負擔清潔能源)、SDG 11(永續城鄉)、SDG 13(氣候行動)、SDG 14(永續海洋與保育) 等多項永續發展目標，致力於為社會創造更大的價值。

泓德能源關注偏鄉教育發展，自 2023 年起支持嘉義縣和順國小的「走讀台灣計畫」，幫助學生在 18 天內徒步完成 360 公里，足跡遍布全台各地，每日步行約 20 公里，以挑戰自我、拓展視野的方式深化教育成果。位於偏鄉、僅有 30 多位學生的和順國小，憑藉創新教育理念，連續多年在全國投稿登報率中名列前茅，更培養出總統教育獎得主，展現非凡韌性。

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同時，泓德能源自 2024 年起贊助數位人道協會「長者遠距健康促進計畫」，將缺乏資源的健康教育帶入嘉義義竹鄉與台東成功鎮，透過遠距教學提升長者的健康意識，提供定期關注與適切的護理支持，幫助社區長者在熟悉的環境中實現健康安老，延緩失能風險，打造溫暖、安心的生活環境。

對抗全球暖化與環境議題是全人類的共同責任。泓德能源深耕校園，推動長期「能源教育計劃」，以環境與氣候變遷、能源轉型及個人行動影響力為核心，搭配 STEM.org 認證桌遊與環保動畫，啟發學童對能源議題的興趣與思考。自 2021 年起，泓德能源已陸續在台南七股光復生態實驗小學、新營公誠國小與柳營太康國小實踐能源教育，由員工擔任講師，透過實驗課程引導學生探索再生能源應用，並在日常生活中養成環保行動的意識，為永續未來播下希望的種子。