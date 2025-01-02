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鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估上修至42.22元，預估目標價為958元

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 22:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.93元上修至42.22元，其中最高估值44.94元，最低估值35.4元，預估目標價為958元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值44.94(44.94)62.1453.53
最低值35.4(35.4)43.0212.56
平均值40.9(40.81)52.6433.05
中位數42.22(41.93)54.9233.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值19,663,00025,721,00029,122,920
最低值18,375,30023,450,36026,092,000
平均值19,370,72024,641,73027,607,460
中位數19,543,00024,639,00027,607,460

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS30.218.5211.0410.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,200,06810,494,4704,899,8851,799,570

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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