泓德能源攜手ZEN Energy成立資產平台 目標容量1.4GW

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-23 19:09

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能源供應商泓德能源 (6873-TW) 繼 11 月取得澳洲能源公司 ZEN Energy 的 9.7% 股權後，今 (23) 日再度召開董事會，決議與 ZEN Energy 集團共同成立綠能投資暨資產管理平台「ZEBRE」，目標投資容量共 1.4GW，並通過該平台收購南澳大型光電及儲能案場 Solar River 的相關資產，預期透過 ZEBRE 投資 Solar River 等專案，將帶來穩定的海外收益挹注。

泓德能源指出，資產平台「ZEBRE」由泓德能源全資持有的信託公司 HDRE II Trust 與 ZEN Energy 子公司 Zen Future 共同設立，規劃股權比例為 HDRE II Trust 70%、Zen Future 30%。平台目標開發光電 400MW、儲能 1GW，預計將為澳洲現有 3GW 儲能量體貢獻至少 33% 的增長。

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ZEBRE 首個投資案為南澳的大型光電與儲能混合型案場 Solar River，該案場參與澳洲中央政府和地方政府合作開展的產能投資計劃 (Capacity Investment Scheme, CIS)，並在今年得標率只有 4% 的南澳 - 維州標案中，成功得標獲得政府財務性支持。

本次 ZEBRE 投資 Solar River 案總開發容量為儲能 256MW、光電 210MW。未來將透過光儲電廠使用協議 (Tolling Agreement) 及資產管理創造穩定且長期的收入，並投入澳洲電力市場交易。

根據澳洲能源市場調度中心 (AEMO) 的最新預測，澳洲到 2030 年將需要至少 22GW 的儲能容量，代表在未來六年內儲能容量需增加超過 700%。AEMO 最新的 2024 年整合系統規畫 (ISP) 指出，儲能量體需從目前的 3GW 增加至 2050 年的 49GW。

展望 2025 年，泓德能源將持續深耕澳洲、日本與菲律賓等國際電力市場。在澳洲，泓德目標開發光電 0.6GW、儲能 1.5GW；日本目標開發光電 0.4GW、儲能 2.6GW；在菲律賓則規劃開發共 1GW 的光電容量。