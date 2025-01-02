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鉅亨速報

營收速報 - 光聯(5315)12月營收1.68億元年增率高達74.3％

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 18:15


光聯(5315-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.68億元，年增率74.3%，月增率4.59%。

今年1-12月累計營收為15.56億元，累計年增率-0.15%。

最新價為20.4元，近5日股價下跌-4.32%，相關光電類指數下跌-0.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：-12 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.68億 74% 5%
24/11 1.60億 68% 7%
24/10 1.49億 55% 14%
24/9 1.31億 30% -5%
24/8 1.37億 14% 10%
24/7 1.25億 -6% 1%

光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收光聯

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