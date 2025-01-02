營收速報 - 光聯(5315)12月營收1.68億元年增率高達74.3％
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 18:15
今年1-12月累計營收為15.56億元，累計年增率-0.15%。
最新價為20.4元，近5日股價下跌-4.32%，相關光電類指數下跌-0.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：-12 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.68億
|74%
|5%
|24/11
|1.60億
|68%
|7%
|24/10
|1.49億
|55%
|14%
|24/9
|1.31億
|30%
|-5%
|24/8
|1.37億
|14%
|10%
|24/7
|1.25億
|-6%
|1%
光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估上修至0.55元，預估目標價為43.1元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至49元，預估目標價為735元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至24.48元，預估目標價為410元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.13元，預估目標價為37.65元
下一篇