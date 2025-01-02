【量大強漲股整理】元月紅包行情啟動，航空股高飛，兩大主流股報你知，潛力股大公開?

鉅亨研報 2025-01-02 18:06

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 274.95 億元，投信賣超 22.42 億元，自營商賣超 78.82 億元，三大法人合計賣超 376.19 億元 ，其中，外資、自營商連連賣三日、投信連賣四日。

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美股週二在 2024 年的最後一個交易日小幅下跌，2024 年封關日，隨著美債殖利率上升讓美股連續四日收黑，標普和那指連續第四個交易日收黑，創 1966 年以來最長年終下跌天數，10 年期美債殖利率達 4.641%，創 5 月 2 日以來最高，指標股 (NVDA-US) 輝達跌 2.3%，(TSLA-US) 特斯拉跌 3.2%，(TSM-US) 台積電 ADR 跌 1.4%，華爾街預計美股 2025 年的上漲速度將放緩，將面臨更加波動的一年，因削減開支和川普 2.0 政府即將到來；2025 年第一個交易日，台股受到美股的拉回影響下，指數開低震盪走低，終場下跌 203.04 點，收在 22832.06 點，成交量增加至 3698.89 億，雖然今天是呈現黑 K 棒，不過留下長達 118 點的下影線，加上下檔半年線相對有撐，未破前低下，就是走區間震盪格局，未來關注，(3008-TW) 大立光將於 1/9 法說聚焦新機升級進展、新廠規畫、毛利率表現，1/7-1/10 美國消費性電子展 CES 展、1/16 台積電法說與 1/20 川普上任風險，選股重於選市。



權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.93%，收在 1065 元，在川普當選美國總統後，外界對美國政策可能影響半導體產業的移動產生憂慮，尤其擔心台灣的半導體產業可能會受到威脅，部分生產將外移至美國，然而，專家認為，美國短期內難以複製台灣的半導體產業鏈，並且大規模外移的可能性相對較低，雖然美國能夠投入大量時間與資本來替代台灣的半導體產業鏈，但台灣擁有的產業聚落、深厚的技術底蘊、高素質的人才以及優越的地理位置，使得美國在短期內難以達成這一目標，他強調，台灣半導體產業在全球市場中的關鍵地位仍不可或缺，尤其是在無戰爭或重大變局的情況下，大規模的產業外移幾乎不太可能實現；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.82%，收在 182.5 元，鴻海旗下的富智康（FIH）將首次參加美國消費性電子大展 CES 2025，並計劃展示一系列車用電子解決方案，此次亮相將突出其在 ICT 產業中的核心技術與軟硬體整合能力，顯示出富智康在推動車載應用發展方面的實力，隨著車用電子需求不斷增長，這些解決方案旨在應對日益多樣化和更加複雜的車載應用，進一步推動產業升級與創新；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.53%，收在 1350 元，IC 設計大廠聯發科於今日除息，每股配發 29 元，計劃於 24 日發放總額 464.49 億元的股息，展望 2025 年，聯發科除了將持續在蘋果與客製化 ASIC 領域發力外，外資也對聯發科在 AI 領域的佈局持樂觀態度，此外，市場關注的還包括聯發科計劃推出的下一代旗艦晶片天璣 9500，據傳該款晶片將搭載 2＋6 的 CPU 配置，並採用台積電的 N3P 製程，進一步引發業界關注。

輝達執行長黃仁勳提到，未來汽車、無人機和人形機器人將實現大規模生產，這些領域的股市表現值得關注，魏哲家隨即強調台灣在多功能的機器人、無人機二大領域，具有很好發展機會；全球首富馬斯克點名無人機才是空戰的未來!



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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師