新年首場院會！卓揆許4願：穩定物價、縮短貧富差距、都更危老及穩定供電

行政院長卓榮泰今（2）日於行政院會開始前，就「新年新願望、新力量、新方向」發表談話。卓院長表示，他的新年願望從去（113）年 5 月 20 日上任時就已經開始，到今日已持續 228 天，希望在所有國人和同仁團結合作下，發揮新的力量、朝向新的方向，所有部會攜手、中央與地方合作，一同完成國人託付及總統交辦的各項任務，落實目標與政策。他強調除經濟與治安外，還有四大願望待實現。



卓榮泰指出，經濟發展、強化治安是政府重要的兩項工作。在經濟發展方面，去年我國經濟成長率可望依照預估達到 4.27%；同時，股市在前（12 月 31 日）天封關達到 23,035 點，整年上漲 5,105 點，創 25 年來最大上漲幅度，市值突破 80 兆元。而在經濟及股市成長數字的背後，更要追求公平分配的社會，讓經濟成長與全民共享，這是政府未來要持續努力的方向；第二，在強化治安方面，將持續推動「五打七安」政策，尤其打詐與反毒工作仍有待精進，未來要繼續打拚，在七安方面則陸續展開相關對策與行動。



在經濟與治安之外，卓榮泰表示，還有幾項願望希望能夠實現，第一是民生最重要的工作－穩定物價，讓每個人的努力可以改善其生活；第二是縮短貧富差距；第三是推動都市更新及危老重建，這是翻轉城市風貌的重要工作；第四，要完成安全無虞、穩定供電的第二次能源轉型。



除了新年願望之外，卓榮泰也指出新的力量、新的方向，其中新力量的來源有四項：第一，維護憲政秩序的信念；第二，屬於憲法上應維護的人民權益，政府展現決心全力捍衛；第三，繼續肩負充實國防、增強國力的責任；第四，政府推動全心照顧、全力發展的政策，也指引我們更大的力量。



此外，針對新方向的主軸，卓院長進一步說明，其中之一來自「行政院經濟發展委員會」的各項決議，包含「兆元投資國家發展方案」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」、「國家人才競爭力躍升方案」、「中小微企業多元振興發展計畫」、「青年多元發展計畫」。另一方面，政府作為加薪引擎，今（114）年軍公教人員全面加薪，希望進一步帶動民間企業加薪，並提升薪資結構透明化。對於中小企業賦能計畫，以及雙就業與雙照顧政策，也會繼續推動。



卓榮泰指出，「行政院經濟發展委員會」近期通過兩項重要決議，第一是「六大區域產業及生活圈計畫」，包括北北基宜「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」、金馬澎「低碳樂活離島」，相關計畫陸續核定中；同時，政府已盤點各縣市 140 項以上的重要基礎建設，將一路貫徹執行。



卓榮泰強調，在經發會之外，政府還有其他新的方向，包括：第一，與民主夥伴國家更緊密結合，發展出新的臺美經貿合作關係；第二，如同總統府「全社會防衛韌性委員會」，也會在行政院建立工作小組；第三，堅持兩岸對等尊嚴、健康有序的交流，這個目標不會改變；第四，建立合理、友善、安全的職場環境，使公務體系文化可以澈底改變；第五，長照 3.0 政策不只是量的提升，更是質的提升，從家庭、社福到醫療皆要持續推動；第六，推動智慧國家 2.0 政策，讓「智慧科技島．數位新社會」的觀念，落實在科技與產業等方面。最後，卓院長也特別感謝產業界的合作、學者專家的建議，第三期溫室氣體階段管制目標將在新的一年逐步推動。