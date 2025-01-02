和勤精機車用等業務穩定成長 去年營收25.73億元年增11%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 16:55
精密沖壓件大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公布 2024 年 12 月營收 2.33 億元，較上月增加 3.21%、年增 0.62%；累計 2024 年全年營收 25.73 億元，年增 11.56%。硬碟零件、車用零件出貨穩定增加，2025 年在硬碟零件持穩、車用零件新品陸續量產的貢獻下，預期全年營收將保持向上增長。
和勤精機 2024 年第四季營收 6.56 億元，季減 1.39%，年堿 5.9%。
和勤 2024 年 12 月兩大業務的營收分別為車用零件 1.62 億元，硬碟機構件（VCM Plate）6782 萬元，車用零件維持穩定出貨水準，期待各項新品今年量產；硬碟（HDD）零件受惠高階儲存硬碟需求，12 月營收創近兩年半新高，帶動第四季營收也創下近 10 季新高，2024 年硬碟零件營收回到往年水準達 5.88 億元，成長 95.85％，預期在 AI 的需求帶動下，今年硬碟零件出貨仍可穩定成長。
和勤指出，公司持續開發新產品，鎖定具備市場規模的高毛利平台件，商用車（重卡）新項目以及國際車廠平台件已通過客戶認證進入量產，但量產時程配合客戶規劃，預計春節後出貨量開始拉升，將顯著貢獻營收；下半年另有中國電動車大廠座椅零件、新能源車渦輪增壓器零件，以及紡織器械零件放量，今年新產品營收比重攀升，營運成長動能強。
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