和勤前10月營收21.14億元年增14% 多項車用新產品進入量產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-04 14:09

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精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收 1.98 億元，月減 11.22%，年減 12.62%；累計 1-10 月營收 21.14 億元，年增 14.93％。主要因中國十一長假加上颱風假，10 月工作天數少，影響車用與硬碟零件出貨，營收不及去年同期，但累計前 10 月營收仍保持成長表現。

和勤指出，和勤多項車用零件新項目陸續於第四季開始量產，將可降低中國燃油車銷量下滑的影響，全年營收成長的期待不變，且在新項目量產的效應下，旺季可望延續至明年第一季。

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和勤指出，10 月兩大業務的營收分別為：車用零件 1.46 億元，占比 73.68%；硬碟機構件（VCM Plate）3900 萬元，占比 19.55%。2024 年下半年中國車市整體銷售較去年同期下滑，部分燃油車車用零件客戶出貨受影響，加上工作天數較少，車用零件 10 月營收不及上月與去年同期。

和勤指出，以出貨排程來看，舊有的產品下滑已到相對穩定水準，新項目陸續於 11、12 月進入量產，車用零件營收將持續回升。硬碟零件則在高階儲存硬碟需求帶動下，目標第四季營收能 維持第三季水準。

和勤擁有技術與開發優勢，產品開發重心已提前轉向新能源車零件，燃油車方面則是鎖定具規模的暢銷車款零件的全球市場。近年多項商用車新項目於今年開始量產，適時填補燃油車舊項目下滑的空間，使公司整體車用零件收仍能保持成長。