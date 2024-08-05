和勤精機7月營收走強達2.21億元 年增26% 估Q4最旺

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 09:21

高階精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW）今 (5) 日布 7 月份營收 2.21 億元，較去年同期成長 26.26%，也較上月增加 12.39%；累計 2024 年 1-7 月營收 14.73 億元，年增 22.61% 主，要爲車用零件出貨回升、硬碟（HDD）零件穩定增加。

和勤 7 月營收回到 2 億元之上，且連續兩個月呈現年增、月增雙成長，公司表示品牌車廠調整庫存的影響已逐漸淡化，隨著時序進入傳統旺季，加上新品開始量產，預期下半年營收逐季走高，第四季將是最旺的一季。

和勤 7 月兩大業務的營收分別為：車用零件 1.58 億元，佔比 71.38；硬碟機構件（VCM Plate）5300 萬元，佔比 24％。商用車變速箱零件爬坡、品牌車廠出貨逐漸回溫，7 月車用零件營收較上月增加 18.83%，也回到去年同期的高水平；硬碟（HDD）零件出貨今年以來穩定成長，7 月營收再較上月增加 7.21％，為今年的次高表現，AI 帶動高階儲存硬碟需求，客戶訂單回流、下一代新機種也開始出貨，下半年維持營收高峰可期。

和勤表示，公司產品品質優異、具量產規模、彈性交貨，在中國大陸車市競爭激烈之下，更凸顯和勤的競爭優勢，與各大品牌車廠以及麥格納、博格華納、伊頓等世界級汽車零件供應商合作日益密切，除了中國內銷市場之外，供應日、韓、美系車廠的外銷比重也持續提高。隨著汽車產業逐步進入傳統旺季，車用零件客戶恢復正常拉貨，雖然客戶還未完全回到旺季拉貨水準，但公司仍有商用車零件等新品在增量階段，下半年仍可期待傳統旺季效應。