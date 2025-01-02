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鉅亨速報

營收速報 - 牧德(3563)12月營收2.14億元年增率高達199.87％

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 15:15


牧德(3563-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.14億元，年增率199.87%，月增率2.12%。

今年1-12月累計營收為15.32億元，累計年增率-12.97%。

最新價為390元，近5日股價上漲2.59%，相關光 電 業上漲0.62%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-108 張
  • 外資買賣超：-114 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.14億 200% 2%
24/11 2.09億 184% 14%
24/10 1.84億 102% 43%
24/9 1.29億 20% 21%
24/8 1.07億 -24% -4%
24/7 1.11億 -33% 5%

牧德(3563-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收牧德

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