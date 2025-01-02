營收速報 - 牧德(3563)12月營收2.14億元年增率高達199.87％
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 15:15
今年1-12月累計營收為15.32億元，累計年增率-12.97%。
最新價為390元，近5日股價上漲2.59%，相關光 電 業上漲0.62%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-108 張
- 外資買賣超：-114 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.14億
|200%
|2%
|24/11
|2.09億
|184%
|14%
|24/10
|1.84億
|102%
|43%
|24/9
|1.29億
|20%
|21%
|24/8
|1.07億
|-24%
|-4%
|24/7
|1.11億
|-33%
|5%
牧德(3563-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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