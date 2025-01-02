中經院製造業PMI連2月擴張 但指數回跌至50.8% Q1能見度仍不高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-02 16:42

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中華經濟研究院今 (2) 日公布 12 月台灣製造業 PMI 連 2 個月擴張，惟指數回跌 0.6 個百分點至 50.8%，中經院指出，終端需求仍不明朗，導致新增訂單和生產指數呈現擴張趨緩走勢，並提醒「第一季能見度仍不高」，使製造業未來展望續呈緊縮。

中經院指出，部分電子零組件業者因川普加稅言論和中國汰舊換新政策，關鍵物料出現短急單，不過，第一季能見度仍不高。

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中經院調查，未來六個月展望指數已連 4 個月緊縮，續跌 1.8 個百分點至 46.1%，創 2024 年 1 月以來最快緊縮速度。

若就 12 月 PMI 組成項目來看，新增訂單、生產指數連 3 月擴張，惟二指數分別回跌 4.6、2.4 個百分點至 50.9%、52.1%，是製造業 PMI 擴張趨緩的主因。

12 月六大產業中，四大產業回報 PMI 呈擴張，依序為交通工具產業 (54.4%)、食品暨紡織產業 (52.5%)、電子暨光學產業 (51.6%) 和電力暨機械設備產業 (50.3%)；化學暨生技醫療產業 (48.7%) 和基礎原物料產業 (49.3%) 則轉為回報 PMI 為緊縮。

其中，基礎原物料產業新增訂單指數僅維持 1 個月擴張，本月大幅下滑 14.2 個百分點至 48.9%，再次呈緊縮，未來展望指數更下跌 10.4 個百分點至 2024 年 5 月以來最快緊縮速度 (44.4%)。