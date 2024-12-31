〈陸股盤後〉12月官方製造業PMI保持擴張 市場不領情 三大指數大跌

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-31 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（31 日）收盤大跌，最新數據顯示，中國 12 月製造業採購經理人指數（PMI）報 50.1，較上月降 0.2 個百分點，製造業繼續保持擴張，北京達成全年經濟成長目標的期望升高，但市場並未領情。

滬指周二收報 3,351.76 點，跌 1.63%。深證成指收報 10,414.61 點，跌 2.40%。創業板指收報 2,141.60 點，跌 2.93%。

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2024 年最後一個交易日落下帷幕，縱觀全年，A 股先抑後揚，主要股指全線大漲，滬指全年上漲 12.67%，收在 3,300 點上方，深成指漲逾 9%，創業板指漲逾 13%。

滬深兩市全年總成交額達人民幣 254.42 兆元，擴大 20.2%，9 月底以來，市場交易活躍度顯著提升。

據《彭博》報導，中國國家統計局周二公布的數據顯示，12 月製造業 PMI 為 50.1，仍高於代表景氣榮枯分水嶺的 50 大關，但不如經濟學家原估的 50.2，也不如 11 月的 50.3。

據《界面新聞》報導，東方金誠國際信用評估公司首席宏觀分析師王青表示，儘管第四季製造造業景氣都在榮枯線上方，但擴張區間均處於偏低水準，顯示當前經濟運行處於溫和回升狀態，這也和第四季物價水準依然偏低相印證，背後或與市場信心有待進一步修復有關。

中共中央政治局會議和緊隨其後的中央經濟工作會議在部署 2025 年經濟工作時稱，要實施更加積極有為的宏觀政策，財政和貨幣政策基調轉向積極，顯示明年逆周期調節力度會顯著增強。

王青表示，在政策強調「更加積極有為」的背景下，明年初各類大力提振消費、穩定投資的措施會加快落地，進而給製造業景氣帶來支撐。綜合來看，1 月製造業表現可能處於溫和景氣狀態。

財信金控首席經濟學家伍超明表示，可預期的財政政策加碼將對市場需求帶來一定提振，並帶動基建、消費等需求進一步釋放，從而帶動製造業景氣保持在擴張區間，但房地產等薄弱環節對經濟的拖累短期內不會發生太大轉變，加上出口動能可能走弱，後續 PMI 回升力度不宜高估。