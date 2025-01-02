特斯拉Cybertruck在川普酒店外爆炸起火 1死7傷 馬斯克說話了

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-01-02 14:30

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美國警方表示，一輛特斯拉 (TSLA-US) 電動皮卡車 Cybertruck 周三（1 日）上午在內華達州拉斯維加斯川普國際酒店大門口爆炸起火，1 人死亡，7 人受傷。

據美國媒體《NBC》報導，根據三名了解情況的執法部門高階官員的說法，這起爆炸事件可能是恐怖襲擊，作案動機尚未確定。

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特斯拉執行長馬斯克在社交媒體 X 上發文稱，爆炸與車輛本身的安全狀況無關，是「由非常大的煙花和 / 或車裡炸彈引起」。

警方表示，在上午 8 時 40 左右接到報警，這輛車在川普國際酒店大門口爆炸起火，酒店內人群隨後被疏散，車內死者的性別和身份尚不清楚。消防部門表示，另有 7 人受輕傷。

這輛肇事車是由 Turo 汽車租賃公司出租。

在爆炸案發生的幾個小時前，一名男子駕駛也是從 Turo 租來的另一輛福特皮卡車，在路易斯安那州紐奧良市街頭蓄意衝撞人群，至少 15 人死亡，多人受傷。

嫌疑人在與警方交火時死亡，車內發現了武器和簡易爆炸裝置。美國聯邦調查局（FBI）官員表示，在皮卡車內發現一面「伊斯蘭國」旗幟，正在調查嫌疑人的背景，以及嫌疑犯與恐怖組織的潛在關聯。聯邦調查局認為，嫌疑人可能不是單獨犯案。

嫌疑人是 42 歲的 Shamsud-Din Jabbar，是德克薩斯州居民，曾在美國陸軍服役。

當局正在調查拉斯維加斯特斯拉電動皮卡車爆炸案與紐奧良汽車撞人事件是否有關聯。

美國總統拜登周三表示，已指示團隊確保提供一切資源，幫助聯邦、州和地方執法部門儘快查明真相，確保不再出現任何類型的威脅。拜登說，他對紐奧良汽車撞人事件感到憤怒和失望。