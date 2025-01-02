華孚12月營收3.91億元年月雙減 審慎樂觀看後市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-02 16:19

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車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (2) 日公告 2024 年 12 月營收 3.91 億元，年月雙減。總經理甘錦添指出，2024 年 4 月開始，受到北美車廠客戶調整庫存策略改變影響，營收呈現衰退，不過目前庫存逐步回復至合理水準，審慎樂觀看後續市場。

華孚 2024 年 12 月營收 3.91 億元，月減 14.12%，年減 25.47%；累計 2024 年全年營收 58.13 億元，年增 0.54%。

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甘錦添曾表示，由於 2024 年第二季、第三季受到北美車廠客戶調整庫存的策略改變，導致 4 月開始營收衰退，不過已觀察到，終端需求並未減少，且隨著安全庫存逐步回復至合理水準，認為後續市場將逐漸恢復穩定，對市場持審慎樂觀態度。