華孚北美車廠客戶庫存調整影響縮小 持審慎樂觀看法

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-13 17:23

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車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理甘錦添指出，第二季及第三季受到北美車廠客戶調整庫存的策略改變，導致 4 月開始營收衰退，不過目前觀察客戶的安全庫存已逐步回復合理水準，11 月營收也開始回溫，對整體市場持審慎樂觀態度。

甘錦添指出，根據研調機構統計，截至今年 11 月，整體汽車銷量達 7000 萬輛，預估今年將較 2023 年成長 1.3 至 1.5%，其中，電動車今年出貨更有望年增 16%，明年電動車出貨可望維持雙位數成長。

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因此針對市場認為北美降溫，甘錦添提到，從銷售狀況觀察，終端需求並無減少，隨著北美客戶將安全庫存調至合理水位，認為後續市場將逐步回穩。

華孚第三季營收 13.68 億元，季減 17.7%，年減 5.7%；毛利率 28.9%，季減 2.7 個百分點，年減 2.6 個百分點；營益率 10.2%，季減 5.3 個百分點，年減 4.6 個百分點；稅後純益 1.26 億元，季減 37.6%，年減 37%，每股純益 0.65 元。

華孚累計前三季營收 45.87 億元，年增 8.6%；毛利率 29%，年減 2.5 個百分點；營益率 13.2%，年減 2.4 個百分點；稅後純益 5.3 億元，年減 15.1%，每股純益 2.74 元。

若以第三季各產品營收占比來看，車載營收占最大宗，約占 92%，其中，新能源車零部件占 51%，燃油車零部件占 41%。非汽車產品如 3C 及工業產品，營收占比 8%。