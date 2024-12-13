華孚謹慎評估越南廠 放緩建置腳步

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-13 18:49

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車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理甘錦添表示，華孚持續布局海外，生產據點包括中國 4 座廠，以及越南廠。其中，為了釐清客戶真正需求，放緩越南廠的建置進度，目前謹慎評估中，並進行相關策略調整。

甘錦添說明，華孚在越南廠的建置上非常謹慎，且包括歐洲、北美、日韓等客戶，皆有針對「中國 + 1」進行討論，為了解客戶真正需求，因此華孚放慢越南廠建置的腳步，若正式動工約須 14 個月的工期，不過也不排除在其他國家擴廠的可能性。

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中國廠方面，包括華復昆山廠、馬鞍山廠、華譽含山廠以及華眾當塗廠，其中，華眾當塗廠已在 12 月投產。馬鞍山廠以含山廠以及當塗廠皆生產鋁鎂合金，甘錦添表示，目前 3 座廠的裝設設備利用率約 6 成。

此外，華孚強化東北亞市場業務，甘錦添指出，目前正在規劃於日本京都成立駐地辦公室，同時也透露，2023 年在日韓即斬獲新客戶，並在今年第三季開始陸續拉貨。