玉山金董座黃男州看明年景氣「動盪中穩健向前」 風險與機會並存

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-20 18:51

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玉山金 (2884-TW) 董事長黃男州今 (20) 日出席第 12 屆台灣傑出金融業務菁業獎頒獎典禮，對於明年展望，黃男州認為變數較多，但今年台灣景氣非常好，預估明年經濟成長率也有 3%，呈現「動盪之中穩健往前走」，金融業也將穩健向前，但強調風險與機會並存，控管風險與掌握機會是金融業一定要做的事情。

玉山金控榮獲本屆「臺灣傑出金融業務菁業獎」3 項特優、4 項優等、1 項特別獎共 8 項大獎，累計歷屆 26 項特優、15 項優等，獲奬總數持續領先金融同業。

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黃男州會前受訪時指出，2025 年波動較大，美國許多政策尚未清楚界定，新任總統川普明年上任，競選時的政見是否都會發生，以及關稅政策，聯準會降息步調開始放緩，另一方面，世界各地戰爭該如何結束等皆有不確定性，他認為，2025 年變數較多。

不過，今年台灣景氣非常好，明年預估經濟成長率仍有 3%，整體來看，動盪之中穩健往前走，就金融業大環境來看，明年應該也會穩健向前走，但風險與機會並存，控管風險與掌握機會都是金融業一定要做的事情。

談及金控併購案，黃男州認為，併購是市場自然機制，有很多條件，玉山覺得合意併購在金融業是較合適的方式，彼此都有更清楚的了解，透過合作的方式來併購，但市場也要留著非合意併購，這是一個市場力量，讓每個經營者兢兢業業把自己業務經營好。