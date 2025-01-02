〈焦點股〉賴清德元旦談話拋小兩會交流 觀光族群歡呼漲
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-02 10:02
總統賴清德於元旦談話提及，希望兩岸在對等尊嚴下健康有序的交流，建議先由台旅會 (台灣海峽兩岸觀光旅遊協會)、海旅會 (海峽兩岸旅遊交流協會) 進行談判，激勵觀光族群於今 (2) 日 2025 年開紅盤日先行表態。
其中，燦星旅 (2719-TW)、富野 (2736-TW) 亮漲停燈號，山富 (2743-TW)、鳳凰 (5706-TW) 漲半根停板左右，寒舍 (2739-TW)、亞都 (5703-TW)、六福 (2705-TW)、夏都 (2722-TW) 和雲品 (2748-TW) 等，也都出現有 3% 以上的漲勢。
觀光署表示，台旅會是交通部於 2006 年捐助成立的財團法人，是代表政府與中國雙邊旅遊交流合作協議的重要平台，而目前，恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，歡迎中國旅客來台旅遊的立場不變。
觀光署進一步說明，在目前兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關準備工作均已就緒，為確保健康有序的旅遊環境，建議由台旅會與海旅會先展開溝通。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇