〈焦點股〉賴清德元旦談話拋小兩會交流 觀光族群歡呼漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-02 10:02

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總統賴清德於元旦談話提及，希望兩岸在對等尊嚴下健康有序的交流，建議先由台旅會 (台灣海峽兩岸觀光旅遊協會)、海旅會 (海峽兩岸旅遊交流協會) 進行談判，激勵觀光族群於今 (2) 日 2025 年開紅盤日先行表態。

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觀光署表示，台旅會是交通部於 2006 年捐助成立的財團法人，是代表政府與中國雙邊旅遊交流合作協議的重要平台，而目前，恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，歡迎中國旅客來台旅遊的立場不變。