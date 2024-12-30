權益未縮水！國泰世華CUBE 2025上半年最高3.3%回饋無上限

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-30 16:45

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國內多張信用卡權益大縮水，不過，國泰世華銀行神卡「CUBE」今 (30) 日公布 2025 年上半年信用卡權益的最新回饋通路，自 1 月 1 日起，卡友將可持續享六大權益消費最高 3.3% 小樹點 (信用卡) 回饋無上限，本次更特別擴大「玩數位」權益指定通路。

在數位影音串流平台中，新增華納兄弟探索集團旗下的全新串流平台「Max」，給予卡友多元的娛樂選擇；並於開春第一季新增限定「辦公神器驚喜通路」，即刷 CUBE 信用卡購買如 ChatGPT Plus、Microsoft 系列產品、Dropbox、Surfshark、Whoscall 等辦公室生產力工具，最高享 3.3% 小樹點 (信用卡) 回饋無上限，幫助卡友開工上班更省力。

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此外，國泰世華聽見卡友期盼延長權益方案適用期間的心聲。自 2025 年起，除「慶生月」維持每季公告權益外，「玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選、來支付」等五大權益方案的公告頻率，將由「每季」調整為「每半年」公告一次，並將不定期宣布驚喜回饋通路。

國泰世華銀行 CUBE 信用卡持續結合 CUBE App，開創 1+N 權益模式的回饋型態，將回饋主導權交還給客戶，創造每一權益方案各等同一張卡片的經營模式。