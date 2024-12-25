國泰人壽1/21提前給付17.7億滿期金、年金 5.5萬件保單受惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-25 10:30

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金蛇年將至，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前夕，提前發放針對保險契約於 1/21 (二) 至 2/2 (日) 期間可領之滿期金 / 生存保險金，並統一於 1/21 (二) 將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，共計 5.5 萬件保單受惠，發放金額高達新台幣 17.7 億元。

因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳交國泰人壽保費的保戶，原 1/29 (三) 保險費請款時間將延至 2/3(一)。保戶應於 1/24 (五) 下午 3:30 前，將足額保費存入扣款帳戶。為確保保戶權益，以超商、銀行 / ATM 自行繳費者，請於繳費期限前完成繳費；如 2025 年 1 月應繳件未繳費，國壽將於 2025/2/11 (二) 寄發催繳通知，請保戶多加留意繳費期限。

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國壽於春節連續假期 1/25 (六) 至 2/2 (日) 期間，同步啟動房貸客戶繳息寬限服務，凡應繳日在 1/20 (一) 至 1/31 (五) 之間，寬限日延期至 2/8(六)，房貸客戶依規定寬限日期繳息，不計延滯息與違約金。

客戶應留意預留年後繳納房貸的預算，並注意繳費期限，避免疏忽而須繳付延滯息與違約金；若既有房貸戶有資金運用需求，亦可提前親洽國泰人壽服務中心，或透過業務人員申辦增貸。

國泰人壽在連假期間持續提供多項網路投保服務，讓保戶輕鬆快速完成線上投保，眾多商品包含旅平險、健康險、傷害險、壽險及年金險等一應俱全，滿足保戶的多樣化保障需求。

國壽推出保單借款優惠活動「超樹貸 5」，保戶只要於即日起至 2025/2/20(四) 前完成申辦，自給付日起至 3/3(一) 間，可享保戶專屬 2.5% 優惠利率。國泰人壽 App 更提供快速保單借款服務，營業期間內申辦 (春節連續假期前可申辦線上保單借款業務，春節連續假期內僅接受預約服務)，無須出門免排隊，即可享當日借、當日撥款的即時便利服務。