比亞迪2024年銷量超過425萬輛 超額完成銷量目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-02 09:10

‌



中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 周三（1 日）發布公告，去年 12 月新能源車銷量為 51.48 萬輛，全年累計銷量為 427.21 萬輛，激增 41.26%。

據《第一財經》報導，根據規劃，2024 年比亞迪全年銷售目標約 360 萬輛。按此目標計算，比亞迪 2024 年超額完成目標銷量 18.67%。

‌



儘管比亞迪已經超額完成目標，但為保證 2025 年 1 月銷量相對平穩，仍舊於 2024 年底展開新一輪限時降價，即自 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 26 日，秦 PLUS EV 榮耀版限時優惠人民幣（下同）1 萬元，第二代宋 Pro DM-i 限時優惠超過 1 萬元，兩款車優惠後起售價均為 9.98 萬元，置換補貼最高分別為 2.5 萬元和 2.4 萬元。

與降價同步進行的，是比亞迪高階智慧駕駛輔助系統「天神之眼」已在全中國正式開通無圖城市領航（CNOA）功能，仰望 U8 豪華版、騰勢 Z9GT、騰勢 N7 三款車型將陸續搭載這項功能。

目前「天神之眼」已經迭代至 BAS 3.0 + 階段。在數據層面，比亞迪智慧駕駛車型搭載已突破 400 萬輛。

2024 年初，比亞迪為推進智慧化領域的發展，董事長兼總裁王傳福表示，比亞迪將投入 1,000 億元，用於實現整車全面智慧化進階，贏得未來技術話語權。

近年來，比亞迪在智慧駕駛領域通過內部賽馬機制不斷革新，並陸續推動端到端大模型架構、多傳感器融合感知、無圖 NOA 等技術完成實車搭載。