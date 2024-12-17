台灣大連續8年蟬聯DJSI世界指數前三名 蔡明忠：支持負碳技術和淨零科技研發

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 13:00

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台灣大哥大 (3045-TW) 在永續發展的表現再獲國際肯定，2024 年道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 16 日公布最新評選結果，台灣大哥大於全球 170 家電信業者當中脫穎而出，穩居前三名，並連續 8 年入選 DJSI 世界指數 (DJSI World)，連續 13 年名列 DJSI 新興市場指數 (DJSI Emerging Markets)。

道瓊永續指數 DJSI 是全球首個企業永續投資評比指標，每年透過標普全球 (S&P Global) 的企業永續評鑑方法 (Corporate Sustainability Assessment,CSA），邀請全球上萬家企業參與評比，僅得分前 10% 的企業才能入選，成為 DJSI 成分股。

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2024 年，道瓊永續指數 CSA 邀請全球 13000 家企業，台灣大哥大在治理與經濟、環境、社會等三大面向表現優於去年，12 項指標獲得全球電信產業最高評價，包含治理與經濟面向的「重大性主題鑑別與分析」、「供應鏈管理」；環境面向的「環境政策與管理」、「能源」、「廢棄物與污染物」以及「水資源管理」獲得滿分；社會面向的「人權」、「隱私保護」等關鍵指標表現出色。

全球溫室氣體排放量衝新高 蔡明忠：支持負碳技術和淨零科技研發 加速實踐地球淨零

台灣大董事長蔡明忠。(圖：台灣大提供)

董事長蔡明忠表示，連續 13 年榮獲道瓊永續指數 (DJSI) 肯定、連續 8 年名列世界指數前三名，是台灣大哥大的榮耀，但也意味著承擔更大的責任。蔡明忠強調，人類當前的努力將決定地球是邁向崩壞還是走向美好，正如世界氣象組織 (World Meteorological Organization, WMO) 所呼籲：「地球需要急迫且野心勃勃的氣候行動」。

台灣大積極支持學術研究，繼中研院淨零科技去碳燃氫研發之後，今年再深入「藍碳」研究計劃，全力支持由國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助等 16 位教授學者專家投入的國科會「紅樹林複合養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫」，以科學方法提升台灣紅樹林的負碳技術研發，量化台灣紅樹林的碳吸存計算基線與係數，推動「海洋藍碳」 成為減緩氣候變遷的自然解方。

首度採用「雙重重大性分析機制」 強化治理架構且擴大利害關係人議合

在治理與經濟面向，台灣大獲得 2024 年道瓊永續指數高度肯定。台灣大哥大設置隸屬董事會層級「永續發展委員會」，彰顯公司對永續發展的承諾及重視，並重視利害關係人議合，於「重大性主題鑑別與分析」題組獲得滿分。

2023 年進行重大性分析時，首度採用「雙重重大性原則」，「財務重大性」關注公司在成本、收入、風險或機會方面的財務影響，同時藉由「衝擊重大性」評估公司對經濟、環境、社會的衝擊。

透過實體座談會與線上問卷，廣泛蒐集 8 大利害關係人與社會大眾意見，並由 CXO 組成的「永續發展小組」鑑別出前六項重大性主題，依序為「網路品質與覆蓋率」、「科技創新應用」、「人才開發與留用」、「氣候變遷減緩與調適」、「綠色應用與營運」、「客戶體驗」，全面掌握 ESG 風險與機會。

推動生物多樣性與潔淨能源開發 加速 2050 邁向淨零

在道瓊永續指數 (DJSI) 環境面向六大題組中，台灣大哥大四項獲得滿分，分別是「環境政策與管理」、「能源」、「廢棄物與污染物」及「水資源管理」。前瞻性議題如「氣候策略」與「生物多樣性」題組也達到高標。

台灣大領先國際，宣布 2023 年為台灣大哥大生物多樣性元年，今年並發布首本 TNFD 中英文報告書，並具體承諾將於 2030 年達 EV100 目標，2040 年全公司 100% 使用再生能源 (RE100)，2050 年實現淨零碳排 (Net Zero)，並實現生物多樣性淨正向衝擊 (Net Positive Impact)，積極推動自然共好。

為加速朝目標前進，與國立中興大學及台江國家公園管理處共同支持「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，並與國立臺灣大學朱有田教授合作保護山椒魚棲地，目標在 2025 年之前提升山椒魚孵化率及存活率。與「藍色脈動 Blue Trend」合作，推動 AI Ocean 數據海洋專案，號召公民科學加入海洋生物保育行動。

台灣大同時支持中研院「淨零科技研發產研合作」，已成功串接台電小型商用發電機組，發出「去碳燃氫」的第一度電；全台第一座深層地熱探測井也於 10 月正式開鑽，立下台灣地熱能發展的里程碑。

未來，台灣大將藉由投資或自建再生能源電廠以及外購再生能源，朝在 2030 年前使用再生能源比率達 35%、2035 年使用再生能源比率達 60% 的短中期目標邁進。

AI 助力全民源頭反詐 用科技力照護員工身心健康

社會面向，台灣大運用 AI 與資通訊技術，自主研發「反詐戰警企業版」、「反詐戰警個人版」、「安心 Call」等防詐服務，協助知名企業 300 家、名人 600 名偵測偽冒網站，平均每月協助偵測超過 1 千 2 百萬個網域，平均偵獲偽冒網站逾 3000 筆 / 月，示警騷擾或詐騙電話累計逾 9000 萬通，保護電商用戶交易隱私 2400 萬筆通話。

除提供消費者安全的交易環境，隨著資訊產品與應用越趨多元，用戶理解與學習成本持續上升，台灣大推動次世代門市，提供用戶顧問式服務，解決消費者痛點。

台灣大運用科技力，照護員工身心健康，推動混合 (Hybrid) 工作模式，員工每月可申請 10 天居家上班，亦為客服同仁導入「Home Agent」客服居家值機，幫助員工提升工作效率，兼顧家庭照護需求。