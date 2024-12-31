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〈焦點股〉無懼大盤賣壓 機器人概念股封關日重回多頭懷抱

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-31 11:56

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〈焦點股〉無懼大盤賣壓 機器人概念股封關日重回多頭懷抱。(鉅亨網資料照)

2024 封關在即，台股今 (31) 日震盪下挫逾 200 點，一度失守 23000 點大關，不過，機器人概念股再度重回多頭懷抱，股價表現有撐，其中，直得 (1597-TW)、鈞興 - KY(4571-TW) 大漲近半根停板，上銀 (2049-TW)、台灣精銳 (4583-TW) 等亦展開反彈。

台積電董事長魏哲家看好台灣在 AI 趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用 AI 技術節能減碳等三大領域相對有利。多檔機器人概念股受到激勵，股價漲翻天，同時也遭到證交所列為注意股，近幾日略見降溫，不過，2024 年最後一個交易日，資金再度回流自動化與工具機相關概念股。


直得今天吸引買盤進駐，盤中最高來到 115 元，上漲 6 元、漲幅 5.5%；鈞興 - KY 最高來到 270 元，上漲 12 元，漲幅 4.65%；台灣精銳最高來到 955 元，上漲 35 元、漲幅 3.8%。此外，東台、高鋒、上銀、大銀微系統等個股，今天亦在盤上表現。

上銀近期股價快速衝破 300 元大關，一度衝上 337.5 元的逾三年新高，隨即面臨一波震盪盤整，但今天股價又反彈 2%，最高觸及 324 元，全年累計漲幅約 37%。上銀 11 月合併營收 21.4 億元，月減 1.52%、年增 11.93%；前 11 月合併營收 223.29 億元，較去年同期下滑 2%。

直得 11 月合併營收 8830 萬元，創近 3 個月新高，月增 7.32%、年增 36.95%，單月表現亮眼；累計前 11 月營收 9.55 億元，年減 2.87%。直得表示，近月來自半導體產業訂單明顯增長，將持續投入微型機器手臂與滾珠螺桿等新產品的開發。

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機器人工具機自動化

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直得114.55.05%
鈞興-KY2735.81%
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