台灣大MyCharge電動車服務進駐全台好市多 1月1日正式啟用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-30 17:28

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台灣大 (3045-TW) 今 (30) 日與美式賣場好市多共同宣布，台灣大 MyCharge 電動車充電服務進駐全台 13 家好市多賣場，好市多 MyCharge 充電站採用 Type 2 與 J1772 雙規格 11kW 充電樁，全面支援多款電動車型，自 2025 年 1 月 1 日正式啟用。

台灣大表示，好市多 MyCharge 充電站支援市場上多款電動車型，包括 Tesla、Luxgen、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、KIA、AUDI、Porsche、HYUNDAI、MG 等，車主可於購物期間完成電動車充電。

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台灣大 MyCharge 充電站遍及全台，包括辦公場域、星級飯店、購物商場、停車場，累計超過 60 站，建置超過 400 座充電樁。並與台灣大智慧停車新創平台 USPACE 深度整合，車主可透過 USPACE APP 預約充電車位。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，根據國際能源署 (IEA) 統計，交通碳排放占全球總排放量約 24%，其中約 75% 來自道路交通工具，因此推動新能源車普及與充電基礎建設，對於減少碳排放至關重要，台灣大持續拓展 MyCharge 服務，加速交通運輸的低碳轉型。