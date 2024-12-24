秀育明年營收估增2成 攜手Oomii跨足XR眼鏡搶市售價2.5萬元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-24 15:15

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電腦週邊廠秀育 (6737-TW) 今（24）日召開法說會暨新品發布會，總經理吳川仕表示，秀育近年致力淘汰低毛利產品，今年上半年獲利已超越去年全年，預估明年營收可望成長 20%，並將推出首款 XR 智能眼鏡，售價約 2.5 萬元。

吳川仕表示，秀育經歷轉型，積極布局高毛利產品已見成效；展望明年，除了鍵盤產品營收將持平外，軍工及代理產品營收可望翻倍成長，儲能系統更將新增電輔腳踏車產品線，帶動全年營收成長兩成。

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在產品結構方面，目前鍵盤事業占營收 60%，其中電競鍵盤占 50%，其餘軍工、儲能等非鍵盤產品占 35%。吳川仕指出，明年鍵盤與非鍵盤業務比重將從目前的 65:35 調整至 50:50，其中普通鍵盤與電競鍵盤比重為 3:7。

在新品布局上，秀育透過轉投資雷射光學技術廠商 Oomii 進軍 AR / 領域，推出首款 XR 智能眼鏡，成本約 2 萬元，售價約 2.5 萬元；吳川仕表示，XR 智能眼鏡採用 Type-C 連接手機和電腦，下一代將推出無線版本，並搭載 Micro OLED 顯示元件，可提供 120 吋以上視覺效果，支援 700 度內近視調整，目前已試產 500 隻。

在產能擴充方面，秀育彰化新廠原規劃用於 XR 眼鏡及醫材生產，但為因應美中貿易戰對電競鍵盤課稅，目前已進行試產，可隨時因應關稅政策調整；通路布局則橫跨線上線下，包括電商、電視購物及實體通路如燦坤、特力屋等。

秀育近年積極布局多角化經營，除了原有的鍵盤製造外，也跨足軍工及儲能領域。軍工部分以自有品牌 UTA 推廣，產品包括戰場與醫療用急救包、高隱蔽貼身防彈背心等；儲能產品則以自有品牌 SHO-U 銷售，已取得 CNS63056 認證，防塵防水等級達 IP65，並支援 APP 雲端管理功能。