台經院11月製造業景氣連亮3顆黃藍燈 產業未全面改善

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-31 10:49

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台灣經濟研究院今 (31) 日公布 11 月整體製造業景氣信號值，較上月增 0.91 分至 12.29 分，連續亮出第三顆黃藍燈，台經院說明，儘管全球經濟穩步成長，然製造業經濟數據尚未全面改善。

台經院指出，製造業尚未全面改善，不過，隨著 AI 產業鏈國際分工與出口需求帶動，積體電路與資通產品進口持續強勁，半導體設備購置回升，推升 11 月進口年增率擴增至雙位數成長。

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而在傳產生產與出口表現有改善下，也有助於經營環境面指標表現。

就各主要組成項目觀察，3 項分數增加、2 項減少，以原物料投入面增加 0.52 分最多，經營環境面和售價面分別增加 0.39、0.37 分，而需求面和成本面則分別減少 0.24、0.14 分。

而不同燈號的消長中，呈現藍燈比重自 47.83% 減少至 44.85%，黃藍燈由 22.86% 減少至 13.09%，綠燈由 24.97% 增加至 28.69%，黃紅燈由 4.34% 增加至 12.09%。