【總經焦點】美11月PCE低預期，美債仍跌跌不休? 10年券殖利率會攀升至5%嗎？
鉅亨研報 2024-12-31 10:37
一、上週盤勢與本週大事
聖誕假期市場平淡，全球股市大多走高，審慎關注債市動向
本週關注美 ISM 製造業數據及中、日、歐 PMI
美國 11 月 PCE 和核心 PCE 皆低於預期，支出法案也順利過關避免政府關門危機，但 Fed 官員發言對降息態度仍保守，美國 10 年期公債殖利率最高來到 4.63%，雖為股市利空，然因市場期待節後行情，美股指數大多已收復 FOMC 會議後的失地。
全球股市多數反彈，亞洲股市領漲，歐洲次之，美股小幅收漲。美國方面，道瓊工業指數、標普 500、納斯達克指數週線分別上漲 0.35%、0.67% 和 0.76%。以行業層面來看，標普 500 指數 11 個板塊中，能源（+1.2%）、醫療保健（+1.1%）和通訊服務（+0.9%）領漲，日常消費（-0.3%）、材料（-0.3%）和工業（0.0%）表現較為遜色；費城半導體指數週線勁揚 3.2%、羅素 2000 指數上漲 0.1%。歐洲方面，泛歐 600 指數週線上漲 0.99%，德國 DAX、法國 CAC40 和英國 FT100 指數週線分別上漲 0.50%、1.11% 和 0.81%。亞洲方面…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
二、美 11 月 PCE 低於預期，為何美債仍跌跌不休? 10 年券殖利率會攀升至 5% 嗎?
三、投資決策評估：短線逆風無礙金價挑戰新高，新興債可伺機布局
四、各市場板塊與商品彙整
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