真實世界資產與家族傳承

Julianne Doe 杜珠聯 │ 盈科律師事務所香港家族辦公室中心主任 │ 許杜岑律師事務所有限法律責任合夥 合夥人 │ 香港女律師協會會長 2022-24 2024-12-31 11:30

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真實世界資產

真實世界資產 (Real World Assets, “RWA”) 是指通過代幣化將現實中的有形或無形資產 (如房地產、金融工具、商品等) 映射到區塊鏈上的數字資產， 從而使這些資產能夠在去中心化金融 (Decentralized Finance， 簡稱 DeFi) 平臺上進行交易，而提升了流動性和可獲取性。RWA 指具有內在價值的實物資產，如房地產、大宗商品、藝術品等，這些資產經過代幣化後，可以在區塊鏈上進行交易和管理。

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RWA 具有高流動性，通過代幣化，資產可以隨時隨地進行交易，顯著提高市場流動性；RWA 的交易成本也極低，利用智慧合約等技術，降低傳統交易中的費用和時間成本；RWA 具有靈活可分割性，資產可以被拆分成更小的單位，降低投資門檻，使更多投資者能夠參與；RWA 的交易也安全透明，區塊鏈技術確保交易過程的透明性和不可篡改性，減少欺詐風險。

RWA 的代幣化過程

資產識別：選擇需要代幣化的資產類型； 資產估值：使用區塊鏈甲骨文確定資產的市場價值； 法律合規性：確保代幣化過程符合相關法律法規； 創建代幣：生成代表資產價值的數字代幣，如 ERC20 或 NFT； 區塊鏈上市：將代幣部署到區塊鏈上，允許其在去中心化交易所進行交易；及 所有權轉讓與收益分配：管理代幣持有者的權益和收益分配。

根據波士頓諮詢公司的預測，到 2030 年，全球真實世界資產的代幣化市場規模可能達到 16 萬億美元，占全球 GDP 的 10%。目前，RWA 領域的總鎖定價值 (TVL) 已經顯著增長，2023 年較上一年實現翻倍，顯示出這一領域的快速發展潛力。

RWA 在香港

香港正在積極發展 RWA 代幣化，借助其成熟的金融基礎設施、法規環境和國際聯繫，成為這一領域的前沿陣地。香港擁有完善的金融市場和法律體系，為 RWA 提供了良好的合規基礎；香港有豐富的人才資源，吸引了大量 Web3 公司和創新型企業，推動 RWA 技術的發展；香港有得天獨厚的戰略地理位置，作為通往亞洲的門戶，香港能夠促進 RWA 平臺在亞洲市場的擴展。

香港特區政府對虛擬資產和 Web3.0 的發展持開放態度，已推出多項政策支持 RWA 的應用。例如，香港金融管理局啟動了 Ensemble 專案沙箱，以探索資產代幣化的合規性和創新性。近期，螞蟻數字科技與朗新集團合作，在香港成功完成首個基於新能源實體資產的 RWA 通證化融資項目，融資金額約 1 億元人民幣，這標誌著國內首個新能源 RWA 項目的成功落地。

隨著技術的進步和政策的推動，RWA 在香港的發展前景廣闊。預計未來將有更多新興領域加入 RWA 行列，同時也面臨著合規性和用戶隱私保護等挑戰。RWA 將成為 Web3.0 與實體產業融合的重要基石，為內地企業提供新的融資途徑，促進經濟發展。

RWA 與家族傳承

究竟 RWA 這類新經濟的資產，在家族傳承作持續的，風管有效的配置嗎？家族傳承的主要使命是財富的傳承與管理。隨著家族財富的積累，如何有效地傳承這些財富成為了一個複雜的問題。RWA 為家族辦公室提供了新的投資機會和資產配置方式，尤其是在數位資產和區塊鏈技術日益發展的背景下，家族辦公室與 RWA 的結合能更有效地幫助家族傳承財富。當然， 這種日益發展，必須要帶來清晰的規管和風險的分析，才能增加 RWA 作為傳承資產主流的接受性。例如，RWA 最少要能或多或少滿足以下一些家族對於傳承資產分佈的要求：

投資多樣性：家族辦公室可以通過投資 RWA 來實現資產多樣化，從而降低風險並提高回報。例如，代幣化的私人信貸和美債等固定收益類資產，因其收益水準較高而受到青睞； 家族傳承機制：有效的家族治理結構能夠説明家族辦公室在代際之間傳承價值觀和影響力。通過建立清晰的決策流程和溝通機制，家族成員之間的衝突可以得到有效解決；及 社會責任：許多家族辦公室不僅關注財富的傳承，還希望對社會產生積極影響。他們通過影響力投資和慈善活動來培養下一代成為負責任的公民。

隨著更多傳統金融機構進入 RWA 市場，預計將有更多家族辦公室開始探索這一領域。香港政府也在積極推動家族辦公室的發展，計畫到 2025 年底吸引不少於 200 個家族辦公室落戶香港，這將進一步促進 RWA 在家族財富管理中的應用。RWA 為家族辦公室提供了一種新的資產配置方式，不僅有助於財富的有效管理與傳承，還能增強其社會影響力。

本專欄不構成法律意見，如有查詢，請聯絡閣下專業顧問。

杜珠聯 / 華至曄

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