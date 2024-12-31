人形機器人不香了？優必選禁售期滿即「拆夥」股價兩天狂瀉41%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-31 14:10

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港股「人形機器人第一股」優必選 (09880-HK) 昨 (30) 日重挫逾 31% 後，今 (31) 日早盤再跌 10%，最低見到 56.2 港元，創上市以來新低價。

2023 年 12 月 29 日優必選登陸港交所，至今剛好滿一周年，由於大部分股東的禁售期為一年，公司也正式迎來解禁潮。

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優必選 29 日發佈公告，於 2024 年 12 月 29 日，優必選董事會主席、執行董事兼首席執行官周劍分别與趙國群、夏擁軍、王琳女士、熊友軍及夏佐全各自訂立終止協議，以終止一致行動方協議，自 2024 年 12 月 29 日起生效。

公司表示，這將有助於簡化公司董事會會議及股東大會的決策流程。

上述公告顯然引發了資本市場的恐慌情緒，不少投資者擔憂，優必選可能面臨大量抛售，對股價造成龐大的賣壓，目前並不清楚相關股東今日是否賣出，但公司股價果斷大幅跳水，市場情緒陷入了低迷。

此外，另一份公告顯示，優必選董事長周劍自願向公司承諾，自 2024 年 12 月 29 日起一年内，其將不以任何方式減持其持有的公司 7040 萬股 H 股。雖然公司「護盤」心切，但這顯然沒有扭轉投資人的悲觀預期。

面對股價重挫，優必選方回應稱，公司尊重股東在長期看好公司的基礎對於 Pre-IPO 股份處置有不同的計劃。公司對各項經營業務及人形機器人產業落地有非常充足的信心，同時管理層也對外披露了關於股份的長期鎖定公告。

目前人形機器人商業化在即，產業進入加速發展的關鍵時刻，行業競爭趨於激烈，優必選需要投入資金，這或是公司折價配股的主要原因。