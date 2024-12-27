搶攻AI大模型！傳小米正搭建GPU萬卡集群 創辦人雷軍還親自挖人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-27 08:41

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中國《界面新聞》周四 (26 日) 引述知情人士消息獨家報導，小米集團(01810-HK) 正搭建 GPU 萬卡集群，大力投入 AI 大模型，該公司雖未發表看法，但知情人士稱該計畫已施行數月，由雷軍領導。

此前，DeepSeek-V2 關鍵開發者羅福莉將加入小米領導大模型團隊。去年 4 月，小米 AI 實驗室大模型團隊組建，欒劍任負責人。

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知情人士透露，雷軍認為小米在大模型領域發力太晚，於是親自挖人，重金招募能領軍小米大模型的人才，支付的薪酬水準在千萬人民幣級別。雷軍幫小米贏得 DeepSeek 的關鍵骨幹羅福莉。作為 1995 年後出生的 AI「天才少女」羅福莉有望任職於小米 AI 實驗室，領導小米大模型團隊。

隨著 AI 技術不斷發展，高通、蘋果等科技巨頭都在緊鑼密鼓地部署下一代 AI Phone，小米若想在競爭中佔據先機，萬卡集群的搭建無疑是一個重要的里程碑。這一消息也為小米的 AI 大模型戰略增添更多的想像空間。

小米籌建 GPU 萬卡集群，不單只是為了應對市場競爭，更是為了在未來的 AI 時代佔據一席之地。儘管小米的大模型團隊在成立之初就已經擁有 6500 張 GPU 資源，但在當前算力消耗巨大的背景下，萬卡集群的搭建顯得尤為重要。

當前業內模型算力利用率 (MFU) 普遍較低，小米在搭建萬卡集群的過程中，無疑會面臨諸多挑戰和困難，但這也將促使小米不斷學習和成長，從而為中國產業界積累寶貴的經驗。

小米在 AI 領域的深耕細作，也將為未來的科技創新和產業升級奠定堅實的基礎。