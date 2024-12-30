字節跳動與小米共同盯上AI眼鏡！陸媒：雙方創辦人終在硬體上狹路相逢

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-30 16:05

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隨著 AI 越燒越旺，不僅越來越多企業投入到浪潮中，其中 AI 眼鏡更是風頭正勁，在 AI 硬體大熱背景下，一眾科技大老紛紛加入，首先是以百度 (09888-HK)(BIDU-US) 、字節跳動為代表的互聯網大廠，不僅擁有深厚的 AI 技術累積，還擁有強大品牌知名度，再來是以華為、小米 (01810-HK) 為代表的手機廠商。

在近期《36 氪》智慧湧現的爆料中，字節跳動跟小米共同盯上 AI 眼鏡，專家認為這將使得兩家公司創辦人張一鳴跟雷軍自此成為敵人。數月前，小米已跟歌爾合作，打算在 2025 年第二季發佈 AI 眼鏡。

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知情人士表示，小米 AI 眼鏡將「全面對標 Meta 雷朋」，出貨量預估在三十萬副以上。根據 wellsennXR 預測，從 2025 年起，在傳統眼鏡銷量穩定成長的背景下，AI 智慧眼鏡將快速向其滲透。 2029 年，AI 智慧眼鏡年銷量有望達 5500 萬副。

華為則是已在今年 5 月推出華為智慧眼鏡 2 方框太陽鏡，該眼鏡不僅搭載華為 HarmonyOS 4 操作系統，還接入華為盤古 AI 大模型。可見，AI 眼鏡正成為手機廠商共同目標，而此前的累積，也將助力這些手機廠商打造出更有競爭力的 AI 眼鏡產品。

在移動互聯網時代，雷軍與張一鳴兩人各自專注做硬體和軟體，小米和字節跳動幾乎不存在直接競爭關係，既然不是敵人，又存在緊密的業務合作，以雷軍的標準，雙方可說是朋友，但 AI 大模型時代的到來，打破兩人之間的微妙平衡。隨著字節跳動再次進軍硬體，張一鳴和雷軍終於狹路相逢。

同時，字節跳動的硬體野心遠不止於 AI 眼鏡。在近日的火山引擎大會上，字節跳動不僅展出人民幣 1199 元的 AI 耳機、AI 水族管家、AI 玩具，甚至還有即將在 2025 年上線的 AI 電鍋，而這些正是小米家電事業的舒適區。

如今，隨著字節跳動藉 AI 硬體重新發力物聯網 (IoT) 且動作逐漸變大，張一鳴還能不能列入雷軍的朋友名單，或許要打上一個問號了。

專家指出，張一鳴和雷軍都會不約而同地化身公司頭號 HR 出外搶人才。根據媒體報導，卸任 CEO 的張一鳴，親自監督從競爭對手公司中招聘 AI 研究人員和工程師。早在去年冬天，當有投資人循著 AI 論文去拜訪作者時發現，不少人剛和張一鳴一對一聊過，其中還包括尚未畢業的博士生。大手筆挖人是字節跳動的一貫作風。

近期，谷歌原 VideoPost 專案負責人蔣路，零一萬物原訓練負責人黃文灝，阿裡通義大模型原技術負責人周暢等紛紛爆出加入字節跳動。根據《第一財經》報導，和周暢一起跳槽的原團隊成員拿到對標阿里巴巴 P10、P9 的職級，這些都成為字節跳動「鈔能力」的證明。傳聞周暢開出 8 位數年包工資，比在阿里巴巴薪資翻了數倍，職級也連跳兩級。

除積極下場挖人外，迫切想為豆包們找出商業化路徑的張一鳴，一腳踏入硬體領域。去年 8 月至今，字節跳動推出包括豆包大模型在內的 9 款大模型、十幾個 AI 應用。作為目前國內擁有最全生成式 AI 模型、最多 AI 應用的公司，張一鳴將大模型技術變現的籌碼，押在了硬體上。

在大模型時代，字節跳動已通過火山引擎打好基礎設施的底子，下一步做 loT 用 AI 硬體讓豆包們破圈，並非不可想像。《第一財經》日前也報導稱 DeepSeek 關鍵開發者之一羅福莉將加入小米，可能在小米 AI 實驗室工作，領導小米大模型團隊。

雷軍在在小米汽車發佈會上強調，小米生態系統要從「手機 X AIoT」升級為「人車家全生態」。物聯網也是雷軍為小米生態規劃的重要環節。

可以預見的是，隨著字節跳動在硬體領域佈局的增多，兩人的爭鋒或將難以避免。

對於從超級 APP 起家的巨頭們來說，無論是 Meta 還是字節跳動，都錯過在移動互聯網時代做硬體的機會，成為下一代蘋果或谷歌，變成超級平台，或許才是字節跳動做硬體之心不死的原因。