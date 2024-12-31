抓緊時間獲利！比特幣本輪牛市可能在1月17日見頂

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-31 12:57

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比特幣 (BTC) 從 2023 年 12 月的 3.77 萬美元一度上漲至 10.6 萬美元歷史高點，不過如果以史為鑑，比特幣可能會在未來兩、三週內見頂，比特幣多頭必須抓緊時間鎖定收益。

根據研究公司 K33 的數據，比特幣將在 1 月中旬達到歷史新高，正好趕在美國候任總統川普的就職典禮之前。

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平均而言，加密貨幣週期的第一個高峰和最後一個高峰之間有 318 天的時間。而目前這個週期的初始高峰出現在今年 3 月 5 日，這表明當前週期的最後一個高峰可能出現在明年 1 月 17 日。這段日期正好接近川普 1 月 20 日的就職典禮。

川普作為「史上最支持加密貨幣的總統」，成為比特幣在年底大漲的最強催化劑。不過 K33 指出，隨著川普上台時間的臨近，加密貨幣投資人很可能會發現自己的希望落空。

K33 表示，「「市場極有可能對政策變化的速度抱有不切實際的期望，並高估了就職典禮的影響… 我們預計比特幣的漲勢將在 1 月中旬川普就職前達到頂峰，並認為該區域是降低風險和實現短期利潤的自然區域。」

另一位熟悉比特幣歷史週期的技術分析師 Adrian Zduńczyk 也有相近的觀點。他此前就曾警告稱，要為比特幣接下來的回調做好準備。他預計，比特幣的價格調整將在 1 月底至 2 月間開始，幅度在 15% 至 30% 之間，然後才可能恢復另一輪多頭市場。

數據統計分析公司 CCData 最新研究表示，，比特幣通常在最近一次「減半」事件發生後 371 至 546 天達到峰值，而上一次「減半」發生在今年 4 月份。「這項估計提供了兩種情景：一種是基本情景，預計比特幣將在明年第二季度初達到峰值，另一種是牛市情景，預計該資產的最高價格將在明年 11 月見頂。」