Galaxy Research：比特幣明年上半衝破15萬美元 市值達黃金20%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-30 10:30

‌



Galaxy Research 發布 2025 年預測報告，看好比特幣在上半年突破 15 萬美元，並在第四季測試或達到 18.5 萬美元，推動的因素包括機構、企業和國家層級的採用，其市值將達到黃金市值的 20%。

‌



此外，美國現貨比特幣 ETP 的資產管理規模將突破 2,500 億美元。比特幣 ETP 在 2024 年的淨流入總額超過 360 億美元，為史上最好的 ETP 發行群體。

其他加密貨幣部分，Galaxy Researc 預測以太幣可望在 2025 年創下新高價，來到 5,500 美元以上，因受益於 DeFi 和質押的監管阻力放寬。DeFi 和 TradFi 之間的新合作（可能在新的監管沙盒環境中進行）最終將允許傳統資本市場認真嘗試公鏈，而以太坊及其生態系統將佔據最大的使用份額。

狗狗幣則最終將達到 1 美元，全球最大、歷史最悠久的 memecoin 的市值將達到 1000 億美元。然而，狗狗幣的市值將被政府效率部所超越，該部門將確定並成功實施超過狗狗幣 2025 年最高市值的削減金額。

報告也指出，2025 年全球四大託管銀行將託管數位資產。美國貨幣監理署（OCC）將為國家銀行託管數位資產開闢途徑，引領全球四大託管銀行提供數位資產服務：紐約銀行、道富銀行、摩根大通、花旗銀行。