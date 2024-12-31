2024年以太幣長期持有者大增 比特幣長持有者減少

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-31 15:10

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根據 IntoTheBlock 數據，持有以太幣超過一年的長期持有者的總百分比，從 1 月份的 59% 上升到 2024 年底的 75%。相較之下，比特幣長期持有者的數量在同一時期穩步下降，從約 70% 降至 62%。 截至 12 月 30 日，比特幣長期持有者的比例為 62.3%，而以太幣長期持有者的比例為 75.1%。

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IntoTheBlock 將長期持有者定義為持有資產超過一年的人。雖然這一指標只是投資者用來衡量市場對主要加密資產情緒的眾多指標之一，但以太幣長期持有趨勢的持續轉變，也表明人們對這一資產進入 2025 年的信心不斷增強。

技術分析師 Ger Van Lagen 在 12 月 17 日的一篇 X 貼文中表示，比特幣的價格正在「暴漲」，比特幣隨後在 12 月 16 日至 12 月 30 日期間，從 106000 美元的歷史高點跌至 93000 美元。Van Lagen 認為，這一走勢主要是由長期持有者在興奮期套現推動的，他對比特幣保持明顯的看漲前景，預測該資產有望在不久的將來突破 20 萬美元。

與此同時，現貨以太幣 ETF 的流入量在過去一個月翻了一倍，從 11 月的 10 億美元淨流入，激增至 12 月的 21 億美元累計淨流入。