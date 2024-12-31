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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.61%，報1.493元

鉅亨網新聞中心 2024-12-31 00:00


截至台北時間31日00:00，歐元/加幣下跌0.0092點跌幅達0.61%，暫報1.493點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.45%
  • 近 1 週：+0.25%
  • 近 3 月：-0.40%
  • 近 6 月：+2.53%
  • 今年以來：+2.76%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.75，本日下跌0.47%
  • 歐元/澳元相關性0.49，本日下跌0.44%
  • 英鎊/美元相關性0.46，本日下跌0.54%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.60，本日下跌0.52%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.57，本日下跌0.27%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.56，本日下跌0.09%

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歐元/加幣1.4936-0.57%
歐元/美元1.0383-0.42%
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英鎊/美元1.2513-0.53%
人民幣/美元0.1369980.00%

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