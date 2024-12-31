外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.61%，報1.493元
鉅亨網新聞中心 2024-12-31 00:00
截至台北時間31日00:00，歐元/加幣下跌0.0092點跌幅達0.61%，暫報1.493點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.45%
- 近 1 週：+0.25%
- 近 3 月：-0.40%
- 近 6 月：+2.53%
- 今年以來：+2.76%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.60，本日下跌0.52%
- 美元/離岸人民幣相關性-0.57，本日下跌0.27%
- 美元/新加坡幣相關性-0.56，本日下跌0.09%
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